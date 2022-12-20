



Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Северной Калифорнии

По данным Геологической службы США (USGS), во вторник утром у побережья Северной Калифорнии произошло мощное землетрясение силой 6,4 балла.



Землетрясение произошло примерно в семи милях к западу-юго-западу от Ферндейла, города с населением около 15 000 человек в 261 миле к северу от Сан-Франциско, в 2:45 утра по местному времени.



Сообщений о масштабных разрушениях не поступало, но местные жители опубликовали в Твиттере фотографии последствий. Более 65 000 человек остались без электричества, что подтвердил офис шерифа округа Гумбольт.



Землетрясение произошло всего через несколько дней после того, как небольшое землетрясение силой 3,6 балла произошло в районе залива Сан-Франциско, разбудив тысячи людей в 3:39 утра в субботу и причинив незначительный ущерб. Эпицентр первого земетрясения находился в Эль-Серрито, примерно в 16 милях от центра Сан-Франциско.



Our home is a 140-year-old Victorian. The north/south shaking is very evident in what fell. This was our coffee station. Sorry for dark video. Power still out. #ferndaleca #earthquake pic.twitter.com/md1WKCS58Z — Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2022