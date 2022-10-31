



"Мирный план" Илона Маска по Украине разделил американцев

Более половины американцев расходятся во мнениях относительно того, сработают ли на самом деле недавние предложения Илона Маска о том, как положить конец войне в Украине.



Об этом свидетельствуют данные опроса Redfield & Wilton Strategies, сообщает Newsweek.



33% опрошенных согласились с предложениями, которые выдвинул Маск. 24% участников опроса заявили, что не считают достижимыми идеи Маска, которые подверглись резкой критике со стороны украинских чиновников.



Опрос Redfield & Wilton Strategie также показал, что почти половина (43 %) заявили, что они "не знают", может ли план, предложенный Маском, стать основой стабильного мирного урегулирования, чтобы положить конец войне.