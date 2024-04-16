



Министр финансов США введет новые санкции в отношении Ирана

Министр финансов США Джанет Йеллен готовится ввести новые санкции против Ирана после беспрецедентного нападения на Израиль в выходные дни.



Согласно отчету, Йеллен представит санкции во время ежегодной конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне позднее сегодня и призовет своих коллег, присутствовавших на конференции, предпринять аналогичные шаги в своих странах.



Министерство финансов США “без колебаний будет работать с нашими союзниками, чтобы использовать наши санкционные полномочия для продолжения подрыва вредоносной и дестабилизирующей деятельности иранского режима”.





