



Милей - Трампу: “Надеюсь увидеть вас в должности президента”

Конференция консервативного политического действия (CPAC) собрала лидеров правого толка США и Европы.



В этом году CPAC проводится в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд. Среди выступавших были Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Бен Карсон , Стив Бэннон, Найджел Фараж, Хавьер Милей , Наиб Букеле , Сантьяго Абаскаль , свергнутый католический епископ Джозеф Стрикленд и сенаторы и члены Конгресса.



Также на этой конференции присутствовала и выступала Лиз Трасс. Издание Politico отметило, что CPAC уменьшилась из-за убеждения, что конференция “стала рассматриваться как просто дополнение к трампизму”.



Гостем, который вызвал очень большой ажиотаж, стал Хавьер Милей - президент Аргентины. Политики и пресса так впечатлены началом реформ в Аргентине, что прозвали Милея за его агрессивную политику “мини-Трамп”. Милей в свою очередь увидев Трампа сказал: “Надеюсь, что в следующий раз я встречу вас уже в должности президента”.

