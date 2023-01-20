



Массовая остановка рейсов в США: власти назвали причину сбоя

Авиавласти в США объяснили, что послужило причиной сбоя в системе для пилотов NOTAM, в результате чего были остановлены десятки рейсов.



Федеральное агентство гражданской авиации сообщило, что причиной сбоя стала ошибка подрядчика, а именно непреднамеренное удаление подрядчиком файлов во время синхронизации основной и резервной базы данных.



"Контрактный персонал непреднамеренно удалил файлы, работая над исправлением синхронизации между действующей основной базой данных и резервной базой данных. Агентство пока не обнаружило никаких доказательств кибератаки или злого умыслаАгентство пока не обнаружило никаких доказательств кибератаки или злонамеренного умысла. FAA произвело необходимый ремонт системы и предприняло шаги, чтобы сделать систему NOTAM более устойчивой", - говорится в заявлении агентства.





