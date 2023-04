Маленький герой: подросток спас водителя автобуса, потерявшего сознание

В Мичигане семиклассник Диллон Ривз спас пассажиров и водителя автобуса, потерявшего в движении сознание.



Он успешно перехватил управление транспортным средством и благополучно затормозил.



"Кто-нибудь, позвоните в 911 сейчас же", — крикнул Ривз своим одноклассникам, которые ехали с ним в школу.



По словам директора школы, "это был необычайный поступок мужества и зрелости со стороны Диллона".



Драматический момент зафиксировала камера, установленная над креслом водителя. Ривз увидел, как водитель потерял сознание, тут же подбежал к нему, нажал на педаль тормоза и схватился за руль. Когда автобус полностью остановился, находившиеся там взрослые помогли детям выйти из машины через заднюю дверь.



