Майк Джонсон: Мы не позволим Путину пройти маршем через Европу

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, находясь с поездкой в штате Флорида, назвал помощь Украине и Израилю приоритетной для внешней политики США.



Об этом сообщает Politico

"Украина — еще один приоритет. Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину пройти маршем через Европу. И мы понимаем необходимость оказания помощи Украине", — сказал он.

Speaker of the House Mike Johnson:



“Ukraine is another priority...We can’t allow Vladimir Putin to march through Europe.” pic.twitter.com/W01vcH6P4M