Квентин Тарантино в Нью-Йорке подвергся атаке антисемитов: видео

Квентин Тарантино подвергается преследованиям и оскорблениям в ресторане со стороны пропалестинских активистов.



Quentin Tarantino is harassed and heckled in a restaurant by pro-"Palestine" activists



"Why are you a Zionist piece of sh*t, going to Israel?"



They get all up in his face and barely allow him to leave. pic.twitter.com/jonQOjMM5Z