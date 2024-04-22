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Колумбийский университет вводит обучение он-лайн из-за антисемитов
22.04.2024 17:13 MIGnews.com

Колумбийский университет вводит обучение он-лайн из-за антисемитов

Студенты Колумбийского университета сегодня будут посещать занятия виртуально, поскольку руководство школы надеется снизить напряженность в кампусе Нью-Йорка после того, как антиизраильские и пропалестинские демонстрации привели к массовым арестам на прошлой неделе.

В своем заявлении президент Колумбийского университета Немат Минуш Шафик сообщает, что сегодня университет отменяет очные занятия, осуждая при этом антисемитские высказывания, а также запугивающее и преследующее поведение, которое, по ее словам, недавно произошло в кампусе.

"Эта напряженность была использована и усилена людьми, не связанными с Колумбийским университетом, которые приехали в кампус, чтобы преследовать свои собственные цели", — говорит Шафик. "Нам нужна перезагрузка".


Более 100 пропалестинских протестующих были арестованы в четверг на территории кампуса после того, как Шафик разрешил полиции Нью-Йорка очистить лагерь, разбитый студентами, демонстрирующими против действий Израиля в Газе.
 

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