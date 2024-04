Колумбийский университет вводит обучение он-лайн из-за антисемитов

Студенты Колумбийского университета сегодня будут посещать занятия виртуально, поскольку руководство школы надеется снизить напряженность в кампусе Нью-Йорка после того, как антиизраильские и пропалестинские демонстрации привели к массовым арестам на прошлой неделе.



В своем заявлении президент Колумбийского университета Немат Минуш Шафик сообщает, что сегодня университет отменяет очные занятия, осуждая при этом антисемитские высказывания, а также запугивающее и преследующее поведение, которое, по ее словам, недавно произошло в кампусе.



"Эта напряженность была использована и усилена людьми, не связанными с Колумбийским университетом, которые приехали в кампус, чтобы преследовать свои собственные цели", — говорит Шафик. "Нам нужна перезагрузка".

BREAKING: NYU students with @nyupscoalition have launched a Gaza Solidarity Encampment.



Per media release, the encampment is *also* calling on their school to divest from Israel & to end its Tel Aviv satellite campus.



Security scrambled to stop the students, but failed. pic.twitter.com/UcjVC1N1b9