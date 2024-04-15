



Китайский производитель электромобилей Nio призывает США к открытости

Основатель китайского производителя электромобилей Nio призвал к открытости в редком выступлении в США, где политики стремятся еще больше ограничить доступ Китая на второй по величине автомобильный рынок мира.



Уильям Ли, выступая на мероприятии в Гарвардском университете, заявил, что быстрый рост числа электромобилей в Китае стал результатом "открытого и конкурентного" рынка, на котором "приветствуются все продукты, независимо от их брендов и происхождения".



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Он привел в пример успех компании Tesla в Китае, где автопроизводитель миллиардера Маска продал 1,36 миллиона автомобилей EV за последние три года, добавив, что его присутствие придало энергии отрасли.



"Конкуренция приведет к увеличению инвестиций, увеличению времени выхода на безубыточность, уменьшению права на ошибку и снижению шансов на успех", - сказал Ли, согласно стенограмме его выступления, предоставленной компанией.



"Однако мы не ожидаем, что Китай будет проводить политику защиты отечественных игроков, потому что мы видим и другую сторону медали: открытость в конечном итоге принесет пользу отраслям и устойчивости, а также сделает лучшие компании еще лучше".



Между Китаем и Западом растет напряженность в связи с экспортом китайских EV, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, в значительной степени субсидируются государством и могут нанести ущерб отечественным автопроизводителям.

Европейский союз проводит расследование в отношении китайских производителей электромобилей, таких как BYD, Geely и SAIC, которое может привести к введению тарифов из-за субсидий.



Лишь немногие электромобили китайского производства продаются на американском рынке, где они уже сталкиваются с высокими тарифами. Крупнейший китайский производитель электромобилей BYD заявил, что не планирует продавать свои автомобили в стране.

