



Кирби сказал, что у российских чиновников навоз во рту

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби высказался о заявлении российской верхушки относительно якобы причастности Украины к нападению на концертный зал "Крокус Сити".



“Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза”, — подчеркнул Кирби.



Американские чиновники подчеркивают, что США передали российским службам безопасности письменные предупреждения об угрозе террористической атаки, и что попытки Кремля приплести сюда Украину — это бессмысленная пропаганда и ерунда.

