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Кирби сказал, что у российских чиновников навоз во рту
31.03.2024 05:30 MIGnews.com

Кирби сказал, что у российских чиновников навоз во рту

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби высказался о заявлении российской верхушки относительно  якобы причастности Украины к нападению на концертный зал "Крокус Сити".

“Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза”, — подчеркнул Кирби.

Американские чиновники подчеркивают, что США передали российским службам безопасности письменные предупреждения об угрозе террористической атаки, и что попытки Кремля приплести сюда Украину — это бессмысленная пропаганда и ерунда.
 

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