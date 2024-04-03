



Киев не попадет в руки России, Путин никогда не покорит Украину, – Блинкен

Киев не попадет в руки России, президент РФ Владимир Путин никогда не сможет завоевать Украину. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в среду, 3 апреля.



Так, на вопрос, в состоянии ли США пообещать, что Киев никогда не попадет в руки России, Блинкен сказал: "Я убежден, что мы уже это сделали. Другими словами, этого не происходит, этого никогда не произойдет".



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Вместе с тем госсекретарь США подтвердил, что в самом начале полномасштабного вторжения в Вашингтоне действительно допускали вероятность "падения" Киева. Однако теперь США уверены, что этого не произойдет.



"Благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую Украине оказывают США, Франция и другие страны, желание Путина завоевать всю страну, стереть ее с карты мира, сделать частью Большая Россия не сбылось и не сбудется", – цитирует Блинкена РБК-Украина.