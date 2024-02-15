



Камала Харрис о стрельбе в Канзасе: еще один день бессмысленного насилия

Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на расстрел людей на параде в Канзасе.



"Сегодняшний день должен был стать днем празднования и радости в Канзас-Сити. Вместо этого он стал еще одним днем, когда Америка испытала бессмысленное насилие. Так не должно быть", - отметила Харрис.



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Как сообщалось ранее, в результате стрельбы на параде погибла женщина, а ранения получили 22 человека, в том числе восемь детей.