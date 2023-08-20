Новости » Новости США
Калифорния готовится к удару самого мощного урагана в своей истории
20.08.2023 17:12 Ирина Демьянова

Калифорния готовится к удару самого мощного урагана в своей истории

Ураган Хилари, который называют "историческим", обрушится на юг Калифорнии в воскресенье в виде тропического шторма редкой силы, который вызовет наводнения, сильные ветры и сильные ливни, пишет CNN.

Жители штата уже готовятся к "катастрофическому и опасному для жизни наводнению": некоторые жители эвакуируются, парки и пляжи закрываются, а экстренные службы готовятся к спасательным работам. Самые серьезные последствия удара стихии, в частности обесточивание населенных пунктов, ожидают в воскресенье и понедельник. Также есть угроза возникновения торнадо.

Телеканал отмечает, что из-за высоких рисков в Калифорнии впервые было объявлено настолько серьезное предупреждение о тропическом шторме.

По данным офиса губернатора Калифорнии, Хилари также должен стать "самым влажным тропическим циклоном в истории штата".

По данным американского Национального центра наблюдения за ураганами, Хилари сейчас получил первую из четырех категорий (четвертая — максимальная).

"Мы мобилизуем все правительство, готовясь и реагируя на этот беспрецедентный шторм", — сказал губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

Чрезвычайное положение объявлено в зоне от южной границы штата Калифорния до севера Лос-Анджелеса.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы