



Калифорния готовится к удару самого мощного урагана в своей истории

Ураган Хилари, который называют "историческим", обрушится на юг Калифорнии в воскресенье в виде тропического шторма редкой силы, который вызовет наводнения, сильные ветры и сильные ливни, пишет CNN.



Жители штата уже готовятся к "катастрофическому и опасному для жизни наводнению": некоторые жители эвакуируются, парки и пляжи закрываются, а экстренные службы готовятся к спасательным работам. Самые серьезные последствия удара стихии, в частности обесточивание населенных пунктов, ожидают в воскресенье и понедельник. Также есть угроза возникновения торнадо.



Телеканал отмечает, что из-за высоких рисков в Калифорнии впервые было объявлено настолько серьезное предупреждение о тропическом шторме.



По данным офиса губернатора Калифорнии, Хилари также должен стать "самым влажным тропическим циклоном в истории штата".



По данным американского Национального центра наблюдения за ураганами, Хилари сейчас получил первую из четырех категорий (четвертая — максимальная).



"Мы мобилизуем все правительство, готовясь и реагируя на этот беспрецедентный шторм", — сказал губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом.



Чрезвычайное положение объявлено в зоне от южной границы штата Калифорния до севера Лос-Анджелеса.



