



Из тюрьмы в США вышла "одна из самых опасных шпионок"

Ана Монтес - одна из самых известных шпионок времен холодной войны, пойманная США - была освобождена из тюрьмы после более чем 20 лет заключения.



Об этом сообщает ВВС.



65-летняя шпионка провела почти два десятилетия, шпионя в пользу Кубы, работая аналитиком в разведывательном управлении министерства обороны США. В течение почти двух десятилетий она каждые несколько недель встречалась с кубинскими кураторами в ресторанах Вашингтона и отправляла им через пейджер закодированные сообщения, содержащие совершенно секретную информацию. Она получала свои приказы по коротковолновому радио.



После ее ареста в 2001 году официальные лица заявили, что она почти полностью разоблачила операции американской разведки на острове.



Один из чиновников заявил, что Ана Монтес была среди "самых опасных шпионов", пойманных США.



Монтес останется под наблюдением в течение пяти лет после ее освобождения, также будет контролироваться использование ею интернета. Ей также будет запрещено работать на правительство или связываться с иностранными агентами без разрешения.