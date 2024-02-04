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Из Швеции экстрадирован брат поджигателя еврейских центров
04.02.2024 21:41 Алина Груднева

Из Швеции экстрадирован брат поджигателя еврейских центров

Брат подозреваемого в четырех поджогах еврейских учреждений в 2019 году в Бостоне экстрадирован из Швеции.

По словам федеральных прокуроров США, ему будут предъявлены обвинения в препятствовании расследованию.

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Уточняется, что 37-летний Александр Яннакакис, проживавший когда-то в Куинси, работал в службе безопасности посольства США в Стокгольме. Его арестовали в 2022 году. 

Его обвиняют в даче ложных показаний, сокрытии фактов по делу, связанному с терроризмом, а также в подделке документов. Яннакакис должен предстать перед судом в США в понедельник, 5 февраля. Его брат, виновный в поджогах еврейских центров, умер в 2020 года. 

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