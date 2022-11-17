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Иванка Трамп не будет участвовать в новой президентской кампании отца
17.11.2022 09:31 Ольга Белозерова

Иванка Трамп не будет участвовать в новой президентской кампании отца

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, которая работала старшим советником в его администрации объявила, что не будет участвовать в его кампании или в политике в будущем.

Это заявление дочь Трампа сделала после того, как он объявил о своем участии в президентских выборах в США в 2024 году. Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Я очень люблю своего отца. На этот раз я предпочитаю уделять приоритетное внимание своим маленьким детям и личной жизни. Я не планирую заниматься политикой. Хотя я всегда буду любить и поддерживать своего отца, в будущем я буду делать это вне политической арены", - говорится в заявлении Иванки Трамп.



 

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