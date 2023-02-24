



Hyundai продаст дочернюю компанию в Алабаме после разоблачения детского труда

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в пятницу сообщил акционерам, что избавится от своего контрольного пакета акций крупного завода по производству автозапчастей в Алабаме, где в прошлом году агентство Reuters задокументировало, что дети в возрасте 12 лет работали.



В письме от 24 февраля к акционерам от генерального директора Hyundai Джехуна Чанга компания сообщила, что недавние проверки 29 ее прямых поставщиков в Алабаме подтвердили, что они "теперь полностью соблюдают трудовое законодательство для несовершеннолетних".



Проверки начались в августе прошлого года, после того как агентство Reuters впервые сообщило об этой проблеме, и проводились внешней юридической фирмой, которая изучала документы и проводила проверки на местах.



Hyundai также сообщил инвесторам, что внедряет обширные новые корпоративные меры, в том числе программу обучения для своих поставщиков запчастей, которая начнется в следующем месяце в сотрудничестве с Министерством труда США, чтобы предотвратить будущие нарушения детского труда.



Обязательство Hyundai перед своими акционерами было сделано после того, как расследование агентства Reuters в 2022 году показало, что несколько поставщиков крупного автомобильного завода автопроизводителя в Монтгомери, штат Алабама, использовали несовершеннолетних рабочих-мигрантов для изготовления деталей для своих популярных автомобилей и внедорожников американского производства.



Один из заводов, на которых работали дети, SMART Alabama LLC в сельской местности Луверна, штат Алабама, является прямым дочерним предприятием Hyundai. Согласно финансовой отчетности Hyundai за прошлый год, автопроизводитель контролирует 72% акций SMART.



Чанг написал, что Hyundai "находится в процессе отказа от своей доли владения в SMART", но это обеспечит "сохранение экономически важных рабочих мест в Люверне, штат Алабама".



В письме Hyundai не говорится, когда сделка будет завершена, не будет указан покупатель или форма, которую примет продажа. С начала 2000-х завод по штамповке металла изготавливал в год сотни тысяч деталей для ходовой системы автомобилей Hyundai.