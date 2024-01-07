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Госпитализированный глава Пентагона рассказал о своем состоянии
07.01.2024 12:50 Алина Груднева

Госпитализированный глава Пентагона рассказал о своем состоянии

Госпитализированный 1 января министр обороны США Ллойд Остин рассказал о состоянии своего здоровья.

Он поблагодарил врачей и медперсонал госпиталя Walter Reed за "исключительную заботу", которую они предоставили ему и его семье.

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"Я также благодарен коллегам и друзьям за их поддержку и пожелания. Я очень рад, что иду на поправку и с нетерпением жду скорого возвращения в Пентагон", - сказал он.

Как сообщалось ранее, глава Пентагона признал, что нужно было сразу проинформировать общество о своей госпитализации.

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