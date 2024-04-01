



Госдепартамент защищает действия США по поставкам оружия Израилю

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер вынужден объяснять недавнее разрешение администрации Байдена на масштабную поставку оружия Израилю, которое было получено одновременно с выражением Вашингтоном растущей озабоченности по поводу войны Иерусалима в Газе и несогласия с запланированным наземным вторжением ЦАХАЛа в Рафиах.



Миллер, по-видимому, преуменьшает значение этого разрешения, указывая на то, что многие запросы на поставку оружия были сделаны и одобрены Конгрессом заранее.



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Он добавляет, что США взяли на себя долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Израиля в размере 3 миллиардов долларов в год. Миллер отмечает, что Иерусалим сталкивается с угрозами со стороны Ирана и "Хезболлы", которые стремятся уничтожить Израиль.



"Поэтому мы будем продолжать поддерживать способность Израиля защищаться от этих заклятых врагов", - говорит он.

Представитель Госдепартамента добавляет, что Израиль не всегда берет все из общего количества оружия, ежегодно утверждаемого США, делая запросы в зависимости от потребностей своей безопасности.



"Израиль находится в состоянии вооруженного конфликта и расходует большое количество материалов, и некоторые из них должны быть пополнены для обеспечения долгосрочной безопасности Израиля", - говорит Миллер, уточняя, что получатели помощи обязаны использовать американское оружие в соответствии с международным гуманитарным правом.