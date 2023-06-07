



Госдепартамент защищает Блинкена из-за празднования 100-летия Киссинджера

Представитель Госдепартамента выступил в защиту появления госсекретаря Энтони Блинкена на вечеринке по случаю 100-летия его самого печально известного предшественника Генри Киссинджера, неловко отложив в сторону обвинения в обширных военных преступлениях 20-го века.

Юбилей Киссинджера праздновали в понедельник вечером в Нью-Йоркской публичной библиотеке, которая расстелила красную ковровую дорожку для частного мероприятия. Список гостей не был обнародован.



Блинкен не ответил на вопрос репортера Vox за пределами площадки: “Что можно отметить в отношении Генри Киссинджера?”



Во время брифинга для прессы во вторник официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель напомнил об усилиях Киссинджера по ковровой бомбардировке Камбоджи, помощи в свержении демократически избранного правительства Чили и допущении геноцида в Бангладеш, среди прочих обвинений.



“Что госсекретарю Блинкену нравится в Генри Киссинджере?” – спросил его репортер Washington Post Джон Хадсон.



Патель ответил, что не будет комментировать “частное закрытое мероприятие для прессы”.



“Секретарь имеет отношения с рядом своих предшественников и поддерживал связь с ними в течение своего пребывания на посту секретаря, и есть, конечно, важная перспектива, которую можно получить благодаря этим беседам с предшественниками”, – продолжил он.



Патель также сказал, что Киссинджер был “человеком, с которым секретарь имел возможность общаться в ряде случаев на протяжении всего срока пребывания в должности секретаря”.



“У секретаря хорошие, теплые отношения с рядом его предшественников, и у него была возможность пообщаться с ними на ряде мероприятий за последние два года с тех пор, как секретарь Блинкен был секретарем”, – сообщил он.



Патель отметил, что, “конечно, существовали разногласия в политических взглядах между администрацией президента Джо Байдена и администрациями президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда”, которым Киссинджер служил с 1973 по 1977 год.



У Блинкена есть история взаимоотношений с Киссинджером, он брал у предшественника интервью для своей диссертации во время учебы в Гарварде в 1980-х годах. Но Байден держит Киссинджера на расстоянии. В прошлом году Киссинджер сказал The New York Post, что Байден был единственным президентом, который не приглашал его в Белый дом с момента его пребывания на посту госсекретаря.