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Госдеп: преследование ЧВК "Вагнер" будет продожено
24.01.2023 10:57 Алина Груднева

Госдеп: преследование ЧВК "Вагнер" будет продожено

США продолжат преследовать ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и воспользуются всеми доступными инструментами для того, чтобы противостоять ее деятельности.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

"Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы "Вагнера", чтобы противостоять ее дестабилизирующим действиям, ее дестабилизирующему влиянию как в украинском контексте, так и в более широком", - сказал Прайс.

По его словам, США и союзники также будут преследовать всех, кто помогает России в ее агрессии в отношении Украины. В частности, ведется работа над тем, чтобы исключить потоки оружия из Северной Кореи в РФ.

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