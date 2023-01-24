



Госдеп: преследование ЧВК "Вагнер" будет продожено

США продолжат преследовать ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и воспользуются всеми доступными инструментами для того, чтобы противостоять ее деятельности.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.



"Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы "Вагнера", чтобы противостоять ее дестабилизирующим действиям, ее дестабилизирующему влиянию как в украинском контексте, так и в более широком", - сказал Прайс.



По его словам, США и союзники также будут преследовать всех, кто помогает России в ее агрессии в отношении Украины. В частности, ведется работа над тем, чтобы исключить потоки оружия из Северной Кореи в РФ.