Госдеп предупредил об угрозе новых терактов в РФ
Государственный департамент США предупредил об угрозе новых терактов на территории России.
Соответствующее заявление с рекомендациями для американцев было обнародовано 23 марта.
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В частности, Госдеп призвал граждан США, находящихся на территории РФ, при возможности как можно скорее покинуть страну.
Что примечательно, похожее предупреждение США делали незадолго до теракта, совершенного в "Крокус Сити Холле".