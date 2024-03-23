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Госдеп предупредил об угрозе новых терактов в РФ
23.03.2024 19:46 Алина Груднева

Госдеп предупредил об угрозе новых терактов в РФ

Государственный департамент США предупредил об угрозе новых терактов на территории России.

Соответствующее заявление с рекомендациями для американцев было обнародовано 23 марта.

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В частности, Госдеп призвал граждан США, находящихся на территории РФ, при возможности как можно скорее покинуть страну.

Что примечательно, похожее предупреждение США делали незадолго до теракта, совершенного в "Крокус Сити Холле".

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