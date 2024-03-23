



Госдеп предупредил об угрозе новых терактов в РФ

Государственный департамент США предупредил об угрозе новых терактов на территории России.



Соответствующее заявление с рекомендациями для американцев было обнародовано 23 марта.



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В частности, Госдеп призвал граждан США, находящихся на территории РФ, при возможности как можно скорее покинуть страну.



Что примечательно, похожее предупреждение США делали незадолго до теракта, совершенного в "Крокус Сити Холле".