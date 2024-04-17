



Голосование за помощь Украине и Израилю планируется на 20 апреля, – Джонсон

Вопрос предоставления помощи Украине и Израилю может быть решен 20 апреля. По крайней мере намерения внести отдельные законопроекты о помощи американским союзникам, в том числе и Украине, и провести финальное голосование за них до вечера субботы, 20 апреля, подтвердил спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон.



Тексты трех отдельных законопроектов о помощи Израилю, Тайваню и Украине будут опубликованы до конца среды, 17 апреля, сообщил Джонсон в письме к членам нижней палаты Конгресса.



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Еще один законопроект будет содержать меры о принудительной продаже китайского приложения TikTok, использование арестованных российских активов и санкции и "другие меры по противостоянию России, Китая и Ирана", сообщает Axios.



Реагируя на возмущение некоторых республиканцев, которые требовали мер для охраны границы США с Мексикой, спикер анонсировал внесение еще одного законопроекта о границе.



Как объясняет Джонсон в письме, четыре законопроекта о помощи союзникам США и мерах противодействия России, Китаю и Ирану будут объединены процедурно, а их внесение в среду позволит провести обсуждение возможных поправок.



"Ожидаем финального голосования за одобрение этих законопроектов вечером в субботу (20 апреля – ред.)", – цитирует спикера нижней палаты Конгресса Европравда.