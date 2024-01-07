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Глава Пентагона взял на себя ответственность за тайную госпитализацию
07.01.2024 10:40 Алина Груднева

Глава Пентагона взял на себя ответственность за тайную госпитализацию

Глава Пентагона Ллойд Остин взял на себя ответственность за то, что общество не было уведомлено за его тайную госпитализацию.

"Принимаю на себя полную ответственность за то, что руководство администрации и общественность не были проинформированы", - сказал он.

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По данным Politico, Конгресс был уведомлен лишь в пятницу, 5 января, в то время как глава Пентагона попал в больницу еще 1 января.

По словам сенатора Тома Коттона, у подобных событий могут быть неприятные последствия.

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