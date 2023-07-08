



Глава ЦРУ: Китай пытается переписать международный порядок

Китай имеет все силы для того, чтобы переписать международный порядок.



По данным The Washington Post, такое заявление сделал глава ЦРУ Уильям Бернс.



По его словам, начинающий свой третий срок лидер КНР Си Цзиньпин имеет больше власти, чем другие его предшественники после Мао.



"Вместо того чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая сделала возможным трансформацию Китая, Си стремится переписать ее", - подчеркнул он.



По словам Бернса, американская разведка обращает внимание на все действия и разговоры международных лидеров.



"Нельзя игнорировать растущие репрессии Си Цзиньпина дома и агрессию за рубежом - от его безграничного партнерства с Путиным до его угроз миру и стабильности в Тайваньском проливе", - добавил он.