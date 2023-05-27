



Генеральный директор JPMorgan отрицает личные связи с Эпштейном

Генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон заявил в пятницу в показаниях, что он никогда не встречался и не общался с покойным сексуальным преступником и бывшим клиентом банка Джеффри Эпштейном.



Об этом говорится в сообщении банка.



Отмечается, что федеральный судья приказал Даймону выделить два дня для дачи показаний о том, что он знал об отношениях банка с Эпштейном.



Напомним, крупнейший банк США сталкивается с исками о возмещении ущерба со стороны женщин, которые утверждают, что Эпштейн изнасиловал их, а также со стороны Виргинских островов США, где у покойного финансиста был дом.

