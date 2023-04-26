



Финансист "Хизбаллы" предстанет перед федеральным судом Нью-Йорка

В среду, 26 апреля, в федеральном суде Нью-Йорка пройдут слушания относительно предполагаемого финансиста "Хизбалла" Мохаммада Бацци .



Его обвиняют в передаче миллионов долларов ливанской террористической группировке.



Ранее министерство юстиции США назвало обвиняемого ключевым финансистом "Хизбаллы". Его арестовали в Румынии в феврале. 25 апреля обвиняемый был экстрадирован в США.



Американский минфин обвиняет подозреваемого в спонсировании и предоставлении финансовой, материальной и технологической поддержки и финансовых услуг террористической организации.



Бацци предъявлено обвинение по трем пунктам, связанным с сговором с целью финансирования террористической группы и сговором с отмыванием денег. По каждому пункту предусмотрено до 20 лет тюрьмы.



В обвинительном заключении сказано, что он предоставил "Хизбалле" миллионы долларов, которые заработал на коммерческой деятельности в Бельгии, Ливане, Ираке и Западной Африке.



