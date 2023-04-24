



Финансирование космической отрасли США упало на 53% до 8-летнего минимума

Инвестиции в космическую отрасль США за три месяца с начала этого года упали на 53% до $2,2 млрд. Высокие процентные ставки и сложные рыночные условия сделали этот квартал самым низким по объему финансирования отрасли с 2015 года.



Резкое сокращение притока капитала привело к тому, что многие компании оказались в уязвимом положении, а крах Silicon Valley Bank усугубил проблему, сообщила компания Space Capital.



В отчете Space Capital отслеживаются 89 компаний, активно работающих в этом секторе.



"Из 100 с лишним компаний, которые за последнее десятилетие привлекли $27 млрд, в настоящее время работают только две: SpaceX и Rocket Lab", - говорится в отчете.



Однако в Space Capital добавили, что компании в развивающихся отраслях, например, связанные с миссией Artemis на Луну Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, вызывают повышенный интерес.