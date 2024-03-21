



ФБР поймала "банду маленьких негодяев", ограбившую банк

Мальчики передали кассиру записку с угрозами, после чего скрылись пешком с неопределенной суммой наличных.



Три мальчика, 11, 12 и 16 лет, были прозваны "бандой маленьких негодяев" после ограбления банка в Хьюстоне, сообщили власти. Шериф округа Харрис Эд Гонсалес сообщил, что подростки находятся под стражей и им предъявлены обвинения в ограблении с угрозами.



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Гонсалес сказал, что из-за их возраста дополнительная информация не будет разглашена, а офис шерифа не сразу ответил на просьбу предоставить дополнительную информацию. Хьюстонское отделение ФБР сообщило, что они разыскивались за ограбление банка Wells Fargo в районе Гринспойнт на севере Хьюстона 14 марта. ФБР разместило на сайте X фотографию троицы, на которой все трое в капюшонах запечатлены в холле банка. Сообщение, оставленное ФБР с просьбой предоставить дополнительную информацию, было отправлено не сразу.



В сообщении добавляется: "Узнаете этих "маленьких негодяев"? Хотите верьте, хотите нет, но они только что ограбили банк Wells Fargo по адресу 10261 North Freeway. Если вы знаете, кто и где они, немедленно свяжитесь с полицией".



Днем позже они сообщили, что все трое подозреваемых в ограблении банка, известные как "маленькие негодяи", находятся под стражей. Добавив: "Это 11, 12 и 16-летние мальчики, которым предъявлены обвинения в ограблении с угрозами. Поскольку они несовершеннолетние, их имена и другие подробности не разглашаются".

