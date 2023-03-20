



Джон Кирби: Россия и Китай подрывают мировой порядок

США будут внимательно следить за результатами встреч между главой КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.



"Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны", - отметил Кирби.



По его словам, они "хотели бы переписать правила игры в мире". Кирби добавил, что надеется, что Си Цзиньпин будет держать открытыми линии связи с Джо Байденом, и попытается узнать украинскую позицию посредством переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

