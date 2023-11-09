



Две атаки за полчаса: в Монреале обстреляли еврейские школы

В четверг, 9 ноября, в Монреале две еврейские школы подверглись обстрелу.



По данным полиции, в двух случаях обошлось без пострадавших. О первом нападении полиция получила сообщение в 8:20 по местному времени. Вторая атака на другую ешиву была совершена спустя полчаса.



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Оба учебных заведения оцеплены. На месте работают полицейские и кинологи. Проверяются камеры видеонаблюдения.



По факту антисемитской атаки на еврейские школы начато расследование. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил нападения.



"Я хочу внести ясность: мы осуждаем это антисемитское насилие самым решительным образом. Этой ненависти нет места здесь, в Монреале, в Квебеке или в Канаде в целом. Мы должны помнить, кто мы. Я знаю, что эмоции накаляются — люди напуганы, они в трауре. Но нападать друг на друга недопустимо", - сказал Трюдо.



