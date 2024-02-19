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Долетят до Крыма: в США задумались о поставке Украине ATACAMS
19.02.2024 16:10 Алина Груднева

Долетят до Крыма: в США задумались о поставке Украине ATACAMS

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность передачи Украине дальнобойных ракет.

По данным канала NBC News, речь идет об ATACMS с дальностью действия до 300 км, которые способны долететь до аннексированного Крыма.

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Украина получала от США высокоточные оперативно-тактические ракеты с дальностью действия не более 90 км. Теперь ходят слухи, что рассматривается возможности передачи ракет, которые способны лететь до 170 км.

Уточняется, что если республиканцы и дальше будут блокировать военную помощь, Белый дом сможет обратиться к союзнику, который согласится поставить Киеву такие ракеты ATACMS.

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