



Дочь Байдена Эшли: Запись в дневнике о “душе с отцом” - правда

В 2019 году Эшли Байден, на тот момент 37-летняя дочь президента Джо и Джилл Байден, написала в своем дневнике о том, как принимала душ с отцом в неподходящем возрасте, а также о своих опасениях, что в детстве она подверглась сексуальному насилию.



После прохождения лечения в реабилитационном центре Эшли переехала в приют во Флориде , где оставила дневник под матрасом.



Дневник, который также содержал подробную информацию о ее употреблении наркотиков, был затем найден в 2020 году женщиной из Флориды, которая украла его и выложила его содержимое в Интернет и продала за $40 000.



Все это время предвыборный штаб Байдена позволял левым СМИ по собственному желанию ставить под сомнение подлинность дневника или отвергать его достоверность.



Впервые сама Эшли подтвердила – в судебном документе, обнародованном в прошлом месяце – что дневник действительно подлинный.



Его содержание требует внимания, беспокойства и непростых вопросов для Белого дома.



“Я не могу вспомнить подробностей, но помню травму… Я помню, как меня несколько сексуализировали с [ее двоюродной сестрой] Кэролайн; Я помню, как занимался сексом с друзьями в молодом возрасте; душ с отцом (вероятно, неуместно)".



Эшли также написала в том же дневнике, что лечилась от “сексуальной травмы”.



В прошлом месяце газета New York Times сообщила, что женщина, укравшая дневник Эшли, была приговорена к тюремному заключению.



Письмо Эшли от 8 апреля, адресованное судье, подтверждает легитимность дневника.



“Мой личный дневник, — пишет она, — был украден и продан с целью получения прибыли… Мне навсегда придется смириться с тем фактом, что мой личный дневник можно посмотреть в Интернете”.



Кража действительно ужасная. Но ужасны и дневниковые записи Эшли.



В одном из отрывков она пишет, что ее детская “гиперсексуализация” простиралась до “избиения влагалища из-за того, что я подслушивала, как родители занимались сексом”.



Пытаясь определить коренные причины своей сексуальной зависимости, Эшли перечисляет следующее:



“моя мать эмоционально недоступна”.



“мой отец был — послание — я мог добиться любви от мужчин”.



“Я ​​не твоя мать”



“Одеяло забирают”



“Не позволяю себе сходить в ванную”



“Быть стертым до тех пор, пока не станет слишком поздно в игре”.



Хотя этот список сам по себе не обязательно является самым убедительным отрывком из дневника, в совокупности все это вызывает серьезные вопросы к Джилл и дедушки Джо с его постоянным обнюхиванием волос и потиранием плеч женщин и молодых девушек.



Джо, с многочисленными обвинениями, по крайней мере, восьми женщин в нежелательных прикосновениях или чего-то еще хуже.



Вот его бывшая сотрудница сената Тара Рид, уволили во время избирательного цикла 2020 года в марте того же года:



“Я помню, что он только что прижал меня к стене, и стена была холодной. Это произошло все сразу. Его руки были на мне и под моей одеждой… он спустился по моей юбке, но затем поднялся внутрь и проник в меня пальцами… когда он закончил делать то, что делал, я отстранилась, и он сказал: “Да ладно тебе! Я слышал, что я тебе нравлюсь”.



Рид продолжает: “Для меня словно все рухнуло в тот момент. Я посмотрел на него. . . а ведь в моих глазах он был настоящим защитником прав женщин”.



Байден отверг обвинения Рид. В отчете New York Times говорится, что Рид рассказала двум друзьям и своему брату о деталях предполагаемого нападения, прежде чем раскрыть их публично, но никакие другие бывшие сотрудники Байдена не смогли подтвердить ее утверждения.



Что касается некоторых других заявлений о неуместных прикосновениях, Байден обвинил в этом изменение культурных традиций — как будто это когда-либо было нормально.



“Границы личного пространства были нарушены”, — заявил Байден в своем извинении без извинений в 2019 году. — “И я это понимаю. Я понял”.



Он понял?



Материал опубликован в Daily Mail.