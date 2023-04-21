



Disney собирается сократить тысячи рабочих мест, начиная со следующей недели

Компания Walt Disney планирует сократить тысячи рабочих мест на следующей неделе, в том числе около 15% сотрудников своего подразделения развлечений, пишет Bloomberg.



Сокращения коснутся телевидения, кино, тематических парков и корпоративных команд и затронут все регионы, где работает Disney. Некоторых работников уведомят об увольнении уже 24 апреля.



В феврале Disney заявила, что планирует сократить 7 000 должностей из более чем 220 000 сотрудников, что является частью общей стратегии по сокращению годовых расходов на $5,5 млрд.



Сокращения проводятся по всей компании, в том числе в Disney Entertainment, подразделении, созданном в результате реструктуризации в этом году как дом для производства и распространения фильмов и телепередач компании, включая потоковое вещание.



Все крупные медиакомпании, включая NBCUniversal, принадлежащую Comcast Corp., Warner Bros. Discovery Inc. и Paramount Global, сокращают численность персонала, поскольку внимание Уолл-стрит переключается с роста числа подписчиков стриминговых сервисов на высокие затраты на эксплуатацию онлайн-видеоплатформ.