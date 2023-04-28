



Disney подала в суд на губернатора Флориды из-за ограничения свободы слова - BBC

Взгляды политика и гиганта развлекательной индустрии разошлись по вопросу обсуждения гендерной идентичности с детьми в детских садах и начальных школах Флориды. ДеСантис является стойким противником этой инициативы и на законодательном уровне запретил сотрудникам Disney проводить тематические развлекательно-образовательные мероприятия в учебных заведениях штата.



В Disney заявили, что это является прямым нарушением первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова.



"Disney сожалеет, что дошло до этого. Но после того, как компания исчерпала все усилия для решения проблемы, у компании не осталось иного выбора, кроме как подать этот иск, чтобы защитить своих актеров, гостей и партнеров по местному развитию от неустанной кампании с использование правительственной власти против компании как мести за выражение политических взглядов. В Америке правительство не может наказать вас за то, что вы выражаете свое мнение", - говорится в заявлении компании.



Противостояние Рона ДеСантиса и Disney во Флориде длится не первый год. Ранее губернатор убедил законодателей штата проголосовать за реструктуризацию специального района, созданного более 50 лет назад для надзора за развитием территории вокруг Disney World, включающей четыре тематических парка, десятки отелей и развлекательных заведений.



Эти шаги предоставили ДеСантису возможность назначать членов правления района, лишив полномочий землевладельцев на территории площадью 25 000 акров, среди которых Disney является самым большим.