



ДеСантис: США не должны вмешиваться в дела Израиля

Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис считает, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в дела Израиля.



Соответствующее заявление он сделал, выступая на конференции The Jerusalem Post по случаю Дня независимости Израиля.



ДеСантис высоко оценил способность Израиля сохранять и поддерживать единственную демократию на Ближнем Востоке, несмотря на ядерную угрозу Ирана, террор со стороны палестинцев и другие угрозы.



"Скоро наступит день, когда в живых не останется ни одного человека, пережившего Холокост. Мы должны помнить об ужасах Холокоста, потому что те, кто забывает историю, неизбежно повторят ее ошибки", — отметил он.



Губернатор Флориды пообещал, что посольство США остается в Иерусалиме, а Вашингтон продолжит защищать Израиль на международной арене.



"США должны защищать Израиль от неблагоприятного отношения со стороны ООН и международных организаций. Мы должны отвергнуть тех, кто отвергает право Израиля на существование как Еврейского Государства. Правительство США должно не вмешиваться в дела Израиля. Мы не должны вмешиваться в эти важные вопросы", — добавил он.

