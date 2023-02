Департамент энергетики США: утечка из лаборатории в Китае вызвала пандемию

Новые разведданные побудили департамент энергетики сделать вывод, что скорее всего случайная утечка из лаборатории в Китае вызвала пандемию COVID-19. Об этом заявили американские официальные лица в воскресенье, 26 февраля, пишет газета The New York Times. Хотя американские шпионские агентства по-прежнему расходятся во мнениях относительно происхождения вируса



Данный вывод отличается от прежней позицией департамента о том, что он не определился с причиной возникновения вируса.



Некоторые должностные лица, проинформированные о разведывательных данных, заявили, что они относительно слабые, а вывод департамента энергетики сделан с “низкой степенью достоверности”. По словам чиновников, хотя ведомство поделилось информацией с другими учреждениями, ни одно из них не изменило своих выводов.



Чиновники не разглашают, что это за разведданне. Но многие выводы департамента исходят из его сети национальных лабораторий, некоторые из которых проводят биологические исследования, а не из более традиционных форм разведки, таких как шпионские сети или перехваты сообщений.



Представители разведки считают, что тщательное изучение начала пандемии может иметь важное значение для улучшения глобального реагирования на будущие кризисы в сфере здравоохранения, хотя и предупреждают, что найти ответ об источнике вируса может быть сложно или даже невозможно, учитывая противодействие Китая дальнейшим исследованиям.



Ученые говорят, что необходимость найти объяснения, как началась пандемия, унесшая жизни почти 7 млн человек, и более подробное изучение ее происхождения может помочь исследователям понять, что представляет наибольшую угрозу будущих вспышек.



О новой разведывательной информации и изменении взглядов департамента впервые сообщила The Wall Street Journal в воскресенье, 26 февраля.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, отказался подтвердить разведданные. По его словам, существует множество мнений, но если будет получена дополнительная информация, администрация Президента сообщит об этом Конгрессу и общественности.