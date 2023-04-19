



Coleman назвал главные тренды этого года

За последние пять лет мы наблюдаем значительный рост потребления газовых грилей для домашнего использования. Этот рынок рос примерно на 10% в год и предлагает широкий выбор грилей в диапазоне от 1,500 до 8,000 шекелей. Менеджер по маркетингу компании "Найн Продукты Потребления", официального импортера Coleman в Израиле, Бар Пинто, добавляет: "Если несколько лет назад термин 'на огне' означал простой одноразовый мангал, то сегодня все знают, что это газовые грили, которые лидируют на рынке. За последние годы наши газовые грили сталкиваются с более широким разнообразием видов мяса и не только, но также рыбы, овощей и т. д. Это тенденция, которая обязала нас как импортеров произвести все необходимые адаптации, чтобы предоставить израильтянам самые профессиональные, качественные и функциональные газовые грили".







Пинто также отмечает: "Сегодня, при покупке новой квартиры, многие вкладывают деньги в качественные электроприборы, которые прослужат многие годы. Сегодня газовый гриль является частью того же первоначального списка покупок при переезде в новую квартиру. Колеман определил спрос на профессиональные премиум-продукты и сегодня запускает Coleman Pro - газовые грили, изготовленные из самых качественных материалов на рынке с лучшими характеристиками при каждом использовании".



Гриль Coleman Pro включает 4 мощных горелки из высококачественной нержавеющей стали (304), коробку гриля из алюминиевого литья для оптимального сохранения тепла и высокой стойкости к истиранию со временем. Гриль также имеет продвинутую систему зажигания ™INSTASTART, которая обеспечивает быстрое зажигание даже в тяжелых погодных условиях. Решетки для жарки на гриле Coleman Pro изготовлены из чугуна, покрытого эмалевым порошком, для равномерного хранения и распределения тепла и легкой и удобной очистки. Кроме того, Coleman Pro включает в себя 4 верхние сетки для поддержания тепла еды или медленной жарки, встроенный термометр на крышке гриля, систему сбора жира для съемного лотка и уникальную LED-подсветку вокруг кнопок управления для максимального комфорта работы в темноте.







Дополнительным преимуществом гриля является его мощность нагрева, когда мощность тепла 4 горелок достигает 51,200 BTU, а боковая плита производит 12,800 BTU - всего 64,000 BTU. В версии гриля с 5 горелками общая мощность составляет 77,000 BTU.



В дополнение к техническим характеристикам, в области дизайна также был выполнен апгрейд с элегантным черным матовым цветом, черными никелевыми акцентами и большим пространством для хранения, включая встроенные крючки для подвешивания аксессуаров гриля для удобства работы. Рекомендуемая цена для потребителя на модель с 4 горелками составляет 4,500 ₪, а для модели с 5 горелками - 6,000 ₪. Можно приобрести у авторизованных дилеров.



Объяснение о рынке от электрических складов



Эрез и Санк, вице-президенты по продажам в сети электрических складов, заявляют, что газовые гриль-системы для дома являются одной из пяти наиболее быстро растущих категорий в их сети за последние несколько лет. В этом году они ожидают увеличения объемов продаж примерно на 80% с акцентом на Пасху, День Независимости и Шавуот. Чтобы подготовиться к ожидаемому росту спроса, они приняли несколько мер, включая сохранение уровня цен прошлого года, существенное увеличение импорта поставщиков для создания конкуренции и разнообразия, а также заключение эксклюзивных торговых соглашений и уникальных кампаний продаж для клиентов сети, таких как бесплатная доставка боковых крышек и инструментов при покупке системы.



Одновременно с этим, сеть приняла стратегическое решение начать импортировать газовые гриль-системы для домашнего использования под маркой Electra, называемые Hot Broil, которые включают модели с 3, 4 и 5 горелками, с боковыми горелками по ценам 990, 1 320 и 1 690 шекелей соответственно.







Кроме того, статья содержит профессиональные советы по техническому обслуживанию газовых грилей от экспертов израильского импортера грилей Coleman, Nine. Они советуют, что для достижения профессионального уровня вкуса и аромата при приготовлении мяса важно тщательно чистить гриль хотя бы раз в полгода и выполнять регулярное техническое обслуживание после каждого использования. Они также предупреждают, что неправильное техническое обслуживание домашних кухонь на открытом воздухе может ухудшить качество и вкус мяса более чем на 50%. Кроме того, после 20 использований или более отверстия горелки начинают забиваться из-за кусков жира и мяса, попадающих в них



Использование неправильных материалов для чистки может повредить структуру и детали гриля.



Холодная очистка гриля перед первым использованием:



• Части гриля проходят специальные процессы обработки, такие как обработка, покрытие, покраска, адгезия и сварка. После сборки гриля и подключения его к газовому источнику необходимо выполнить первичную обработку, чтобы очистить гриль и проверить его работу и функциональность перед первым использованием с едой. Очистите все части гриля, сфокусировавшись на частях из нержавеющей стали, с помощью влажной и чистой ткани, чтобы удалить мелкие остатки, оставшиеся на гриле после производственного процесса. Необходимо удалить эти остатки, чтобы не повредить покрытие частей гриля.

Горячая очистка гриля во время первого использования:



• Разогрейте гриль до максимальной температуры с закрытой крышкой на протяжении примерно 20 минут перед первым жарением. На этом этапе можно наблюдать, что гриль выделяет газы из различных его частей, включая термометр (встроенный термометр). Это на самом деле клея и остатки материалов от производства гриля, которые сгорают и разрушаются - это нормальный процесс. Гриль должен достигнуть температуры около 250 градусов Цельсия в течение примерно 10 минут. Если гриль не достигает этой температуры, проверьте правильность подачи газа - баллон заполнен, клапан правильный, и газовый источник открыт полностью.



Уход после использования:



• После каждого использования гриля важно очистить его, особенно удаляя остатки еды и жира. Эти остатки вызывают запахи в будущем использовании и затрудняют контроль высоты пламени и интенсивности нагрева.

• Рекомендуется очищать гриль с помощью влажной ткани и немного жидкого мыла или специальных чистящих средств.

• Рекомендуется использовать специализированные материалы для очистки поверхностей из нержавеющей стали, которые создают защитный слой от грязи и загрязнителей.



Важно хорошо высушить магниевые щиты перед их установкой обратно на гриль.



Рекомендуется нанимать специализированную компанию, которая специализируется на чистке систем газовых грилей, таких как CETO, каждые шесть месяцев. Цена для гриля с до трех горелок составляет 550 шекелей.



Обслуживание и чистка нержавеющей стали:



• После сборки очистите все детали изделия сухой тканью.

• После чистки нанесите тонкий слой средства для обслуживания нержавеющей стали на детали из нержавеющей стали с помощью сухой ткани.

• Повторяйте эти шаги после каждого использования или по крайней мере раз в месяц.



Что нужно и не нужно делать, чтобы обслуживать нержавеющую сталь со временем:



Не нужно:

Использовать масляную ткань для очистки поверхности.

Использовать материалы, содержащие хлор, для очистки поверхности.

Использовать сильные средства для удаления жира, которые могут повредить поверхность.

Использовать Scotch или стальную шерсть для чистки, так как это может оставить следы, которые могут вызвать скопление грязи.

Использовать экономичные продукты. Если этот материал попадает на поверхность, его следует немедленно очистить смесью разведенной воды и пищевой соды.

Немедленно удалить любую грязь или масло, чтобы предотвратить пятна и/или повреждения поверхности, если вы выбираете для очистки различные материалы.

Затем очистите разведенной водой и мылом и полностью высушите поверхность.

При использовании конкретного средства для чистки нержавеющей стали рекомендуется протестировать его на скрытой части поверхности, чтобы убедиться, что оно не повредит продукт.

Использовать мягкую ткань для очистки поверхности.

Для чистки можно использовать только разведенную воду и мыло.

Нужно: