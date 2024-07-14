



Что думают демократы о покушении на Трампа

В Демократической партии уверены, что покушение на Дональда Трампа сняло с повестки дня горячие дискуссии относительно замены Джо Байдена.



Об этом сообщает агентство NBC.



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"Многие демократы заявили, что попытка убийства экс-президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании положит конец любым попыткам замены президента Джо Байдена. По крайней мере, пока. Я думаю, с этим покончено. Весь импульс для такого шага только что иссяк", - сообщил на условиях анонимности член Демпартии.



Еще один источник отметил, что Байден не намерен выходить из президентской гонки.



"Это покушение в настоящий момент заслонило собой все", - добавил источник.