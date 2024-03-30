



Бывшая учительница избежала тюремного заключения после секса с учеником

Бывшей замужней учительнице средней школы, осужденной за секс с несовершеннолетним учеником, не грозит тюремное заключение, несмотря на то, что мать ее жертвы утверждает, что "хищнические действия" педагога лишили ученика его мечты.



25-летняя Маккенна Киндред, преподаватель средней школы Central Valley в Спокан-Вэлли, штат Вашингтон, признала себя виновной по обвинениям в сексуальном проступке второй степени с несовершеннолетним и общении с несовершеннолетним в аморальных целях.



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По данным газеты Spokeman-Review, неподобающие отношения учительницы с 17-летним учеником начались в июне 2022 года, когда несовершеннолетний обнаружил аккаунт Киндред в Instagram, и они начали переписываться друг с другом.



Где-то в ноябре того же года Киндред и ученик занялись сексом в ее доме, пока муж Киндред был на охоте.



И Киндред, и подросток в то время отрицали наличие сексуальных отношений, но по школе поползли слухи, в том числе о том, что учительницу кто-то домогался в социальных сетях, сообщает издание.



Было начато расследование поведения Киндред, в результате которого детективы поговорили с подростком, который признался, что переписывался с учительницей и даже обменивался неподобающими видео.



Подросток признался, что связался с Киндред через Instagram и занялся сексом с учительницей у нее дома.



Следствие установило, что Киндред отправил подростку несколько сообщений с сексуальными намеками, сообщал ранее телеканал KHQ.



"Я хотела, чтобы ты был в моей комнате".

"Когда другие девочки говорят о тебе в моем классе, я чувствую, как начинаю злиться".

"Мне очень нравится, когда ты ко мне прикасаешься".



Детективы изъяли телефон подростка но не нашли "никаких фотографий, которые носили бы откровенно сексуальный характер", сообщает издание.

Школьный округ отправил Киндред в административный отпуск в декабре 2022 года, а в 2023 году она уволилась.



Мать жертвы утверждает, что Киндред начала обхаживать ее сына, когда ему было 16 лет.



"Несколько недель я почти не спала, опасаясь физической расправы, которой мог подвергнуться мой сын, поскольку МакКенна вовлекла его в свои взрослые супружеские отношения", - заявила Эшли Бекли в своем заявлении в суде, сообщает KHQ.



Бекли также заявила, что из-за действий Киндреда ее сын не смог закончить школу, что повлияло на его социальное, эмоциональное и академическое благополучие.



Киндред извинилась перед подростком и его семьей, признав, что причинила боль.



"Я знаю, что прошедший год был невероятно трудным для всех, кто в него вовлечен. В результате своих действий я потеряла карьеру, ценные дружеские отношения, и подвела бесчисленное множество людей, которые доверились мне", - сказала она суду в подготовленном заявлении.



"Мое психическое здоровье также значительно пострадало от этого события. Мне глубоко стыдно за ту боль, которую я причинила".



Киндред, которая находилась на свободе под залог с момента ареста в 2022 году, была приговорена к 2 годам испытательного срока, выплате штрафов и сборов в размере 700 долларов и обязана зарегистрироваться в качестве сексуальной преступницы в течение 10 лет.



После ареста Киндред добровольно начала посещать консультанта по вопросам психического здоровья, сообщает издание Spokesman-Review.



Консультант Киндред сказал, что психическое здоровье учительницы, ее депрессия, тревожность и проблемы в браке не оправдывают ее преступлений, но способствуют им.



"Она понесла серьезные побочные последствия", - добавил он.

