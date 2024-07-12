



Брошенный ребенок чудом выжил на обочине дороги

Многодневные поиски пропавшего в Луизиане мальчика закончились после того, как водитель грузовика заметил годовалого ребенка, ползущего по траве вдоль оживленного шоссе.



Шериф Гэри Гиллори сказал BBC, что обнаружение ребенка "было чудом", после того как он прожил один под открытым небом "два дня без воды и еды".



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Полиция Калкасье искала ребенка, когда обнаружила его четырехлетнего брата мертвым в пруду неподалеку.

В тот же день пресс-релиз, разосланный полицией, вызвал бурю в местных СМИ, которая привела к аресту Аалии Джек, матери мальчиков, в Миссисипи, за сотни километров от места происшествия.



Мисс Джек находится в тюрьме в Меридиане, штат Миссисипи, и ожидает экстрадиции в Луизиану по обвинению в том, что не сообщила о пропаже ребенка.



Мистер Гиллори сказал, что могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.



Младенец был доставлен в больницу и передан в службу защиты детей.



"Мы называем его чудо-ребенком", - сказал шериф Гиллори.



"У него были укусы насекомых по всему телу, но он был в хорошем настроении. Мы просто благодарны".



По словам шерифа, погода сыграла в их пользу.



"Солнце так и не выглянуло и не нагрело воздух", - сказал он, имея в виду летние температуры, которые часто бывают в Луизиане.



У нас были остатки урагана "Берил", дополнительная облачность, которая, вероятно, охладила его тело. Нам очень повезло".

