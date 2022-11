Бросал яйца в еврея: полиция Нью-Йорка арестовала подростка

Полиция Нью-Йорка арестовала 14-летнего подростка за нападение на еврейского подростка в Бруклине.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Ранее департамент полиции обнародовал видео, на котором видно, как несколько человек бросали яйца в еврейского подростка и делали антиейврейские заявления.





‼️ WANTED- Aggravated Harassment ‼️

On 10/24 in front of 1301 East 18th Street (Brooklyn) the suspects in the below video threw eggs and made anti-Jewish statements to a 15-year-old male victim. Contact 800-577-TIPS or @NYPDTips with any information. pic.twitter.com/CfHdyER5Jm