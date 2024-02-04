



Большой рост числа рабочих мест в США в январе снова удивляет

В январе в США наблюдался резкий рост числа рабочих мест, поскольку экономика продолжала не поддаваться прогнозам о замедлении темпов роста.



Работодатели добавили 353 000 рабочих мест, средняя почасовая оплата подскочила, а уровень безработицы остался неизменным на отметке 3,7%, сообщило Министерство труда.



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Отчет продлил серию прироста рабочих мест, что удивило экономистов, которые ожидали скачка процентных ставок с 2022 года, чтобы замедлить экономику.



Аналитики заявили, что рост рынка труда снижает вероятность досрочного снижения ставок.



"Данные по занятости в США вызвали шок: они превзошли ожидания, а доходы также оказались намного выше ожиданий", - сказал эксперт из Premier Miton Investors.



"Эти цифры свидетельствуют о том, что экономика США сильна, и заставят всех, кто считает, что мартовское снижение ставки не за горами, обратить внимание на более отдаленную перспективу. Любые мысли о рецессии также пока отпадают".

