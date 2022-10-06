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Большинство американцев выступают за переговоры с Ираном
06.10.2022 07:21 Ольга Белозерова

Большинство американцев выступают за переговоры с Ираном

Подавляющее большинство американцев поддерживают дипломатию с Ираном для сдерживания его ядерной программы.

Об этом свидетельствуют данные масштабного опроса, проведенного Eurasia Group Foundation, сообщает "Аруц Шева".

По результатам опроса, 79% избирателей в США считают, что Америка должна "продолжать переговоры, чтобы предотвратить получение или разработку Ираном ядерного оружия в ближайшем будущем". 

Фонд Eurasia Group Foundation опросил 2002 взрослых американцев избирательного возраста в период со 2 по 8 сентября.

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