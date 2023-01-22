



Бойня в Калифорнии: стрелок все еще на свободе

Стрелок, убивший 10 человек и ранивший еще столько же в танцевальном клубе в Калифорнии во время празднования Лунного года, по-прежнему находится на свободе.



Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.



"Подозреваемый мужчина скрылся с места происшествия и остается в розыске", - сказал он.



По словам Луна, подозреваемый описывается как мужчина азиатского происхождения.



Как сообщалось ранее, стрельба произошла после 22:00 в танцевальном клубе во время фестиваля празднования Китайского Лунного Нового года в Монтерей-парке. Мужчина открыл огонь из автомата, после чего скрылся.