



Бойня в Калифорнии: среди жертв оказались пятеро граждан КНР

Среди жертв стрельбы в калифорнийском городе Хаф-Мун-Бей оказались пятеро граждан Китая.



Об этом сообщило генконсульство КНР в Сан-Франциско.



Напомним, что в результате стрельбы в понедельник погибли семь человек. Всего за последние дни в ходе двух похожих инцидентов в Калифорнии жертвами стали 18 человек.



"Генеральное консульство находится на связи с соответствующими властями США, чтобы следить за ходом расследования. Мы решительно осуждаем насилие", — сказано в заявлении.



Главным подозреваемым в бойне оказался 66-летний гражданин Китая Чунли Чжао, который был сельхозрабочим. Он устроил две бойни в фермах, напав на рабочих. Мужчине официально предъявили семь пунктов обвинения в убийстве и один пункт в покушении.

