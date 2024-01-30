



Блинкен: США уже видят последствия прекращения помощи Украине

Во вторник, 30 января, в Вашингтоне состоялась встреча Государственного секретаря США Энтони Блинкена и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. На итоговой пресс-конференции Блинкен назвал жизненно важным одобрение Конгрессом США поддержки Украины в ближайшее время, заметив, что ситуация с прекращением поставок американского оружия Украине уже повлияла на поле боя.



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"Пока у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на поле боя", – заявил он.



По словам Блинкена, текущее финансирование потребностей Украины важно как со стороны США, так и со стороны партнеров по НАТО. А факт, что расходы на помощь Украине распределяются между всеми союзниками, должен стать четким посланием Конгрессу США, который должен одобрить дополнительный запрос на финансирование.



"Но так же, если Соединенные Штаты не выполнят наши обязательства, то это усложнит европейцам и другим странам возможность продолжать делать то, что они уже делают... Очень важно, чтобы мы выполняли наши обязательства", – отметил Блинкен, выразив убеждение, что союзники США по всему миру будут "продолжать делать то, что они делают", а в Конгрессе сохранится двухпартийная поддержка Украины.



"Так давайте посмотрим, что будет в ближайшие дни и недели, как все это будет продвигаться, ведь другого волшебного горшка с деньгами нет", – добавил Блинкен и назвал одобрение поддержки Украины в ближайшее время жизненно важным.



Президент США Джо Байден еще в октябре прошлого года обратился в Конгресс с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 млрд долл для Украины, напоминает Корреспондент.net. Однако оно до сих пор блокируется республиканцами из-за противоречий между партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.