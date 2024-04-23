Блинкен: Сегодня не будет объявлено о санкциях против "Нетцах Иегуда"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, 22 апреля что объявления о санкциях против батальона ЦАХАЛа "Нетцах Иегуда" не будет, но сказал журналистам, что им следует "оставаться на связи".
В субботу издание Axios сообщило, что США, как ожидается, в течение следующей недели введут санкции против батальона "Нетцах Иегуда" в связи с "нарушениями прав человека".
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Санкции не позволят передавать батальону американскую помощь или оборудование, а его офицерам - проходить обучение с американскими войсками.
Блинкен сказал журналистам в понедельник, что "в ближайшие дни" ожидается объявление о выводах Госдепартамента по поводу ограничения помощи "Нетцах Иегуда".