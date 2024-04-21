Новости » Новости США
Блинкен сделает предупреждение Китаю
21.04.2024 11:09 Алина Груднева

Блинкен сделает предупреждение Китаю

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится с официальным визитом в Китай, который продлится в период с 24 по 26 апреля.

По данным американских СМИ, он собирается предупредить КНР о "карательных мерах" со стороны Белого дома.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что такое предостережение он сделает на случай, если Китай и дальше будет предоставлять России оружие и технологии двойного назначения.

Аналогичный вопрос собираются поднять страны-члены G7. О каких именно мерах будет идти речь во время поездки Блинкена, не уточняется. По словам источников, в США рассматривают вопрос о введении санкций в отношении КНР.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы